ООС: боевики четыре раза открывали огонь, один военный погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность", - говорится в сообщении.
Два обстрелы по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- рядом с Павлополем - из ручного противотанкового гранатомета;
- неподалеку Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки.
Два вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- вблизи Майорска - из крупнокалиберного пулемета;
- в районе населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета.
"Сегодня, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - отметили в пресс-центре.
Напомним, 21 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.