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ООС; бойовики чотири рази відкривали вогонь, двоє військових поранені

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"14 квітня збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил", - повідомили у пресцентрі.

Усі факти порушень противником режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, окупаційні війська з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів двічі обстріляли наші підрозділи біля Авдіївки та один раз — поруч з населеним пунктом Піски.

Проти наших захисників поблизу Красногорівки ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.

"Внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано необхідну допомогу та евакуйовано до військового медичного закладу. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 13 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

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