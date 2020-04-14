ООС; боевики четыре раза открывали огонь, двое военных ранены

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 26195 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 35935 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 52682 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 54590 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 76610 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73043 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100992 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105307 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130520 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130200 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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ООС; боевики четыре раза открывали огонь, двое военных ранены

ООС; боевики четыре раза открывали огонь, двое военных ранены

Киев  •  УНН

 • 11334 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил", - сообщили в пресс-центре.

Все факты нарушений противником режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли наши подразделения возле Авдеевки и один раз - рядом с населенным пунктом Пески.

Против наших защитников вблизи Красногоровки враг применил станковые противотанковые гранатометы.

"В результате преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь, они эвакуированы в военное медицинское учреждение. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

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