ООС: бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики чотири рази обстріляли українські позиції. Про це УНН повідомили у пресцентрі ООС.
“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю”, — йдеться в повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “СХІД” противник здійснив 3 обстріли позицій Об’єднаних сил: неподалік Водяного з напрямку Саханки — з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаївська — з великокаліберних кулеметів; неподалік Авдіївки з напрямку Каштанового — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил: неподалік Зайцевого з напрямку Гольмівського — з мінометів калібру 82 мм”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, військовослужбовці Національної гвардії України за минулий тиждень затримали чоловіка, який перебував у розшуку, та 9 осіб за підозрою у причетності до діяльності незаконних збройних формувань.