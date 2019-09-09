ООС: боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики четыре раза обстреляли украинские позиции. Об этом сообщили УНН в пресс-центре ООС.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил: неподалеку Водяного по направлению Саханки - из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Авдеевки по направлению Каштанового - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Зайцево по направлению Гольмовского - из минометов калибра 82 мм", - отмечается в сообщении.
Напомним, военнослужащие Национальной гвардии Украины за прошлую неделю задержали мужчину, который находился в розыске, и 9 человек по подозрению в причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований.