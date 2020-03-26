ООС: бойовики чотири рази обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили у пресцентрі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог випустив 51 міну калібрів 120 та 82 мм по позиціях Об’єднаних сил поблизу Павлополя. Захисників Талаківки противник обстріляв з гранатометів різних систем, а оборонців Славного з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. Черговими вогневими засобами підрозділи Об’єднаних сил дали противнику жорстку відповідь.
Окрім цього, ворог у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з міномета калібру 82 мм, використавши 3 міни. Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення збройних провокацій противника.
"Сьогодні, 26 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На сьогодні випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 25 березня збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.