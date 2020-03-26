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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73132 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 86334 просмотра

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ООС: боевики четыре раза обстреляли украинские позиции

ООС: боевики четыре раза обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 10193 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг выпустил 51 мину калибров 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил вблизи Павлополя. Защитников Талаковки противник обстрелял из гранатометов различных систем, а защитников Славного из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Дежурными огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ.

Кроме этого, враг в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Луганского из миномета калибра 82 мм, использовав 3 мины. Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника.

"Сегодня, 26 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 25 марта вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

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