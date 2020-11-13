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ООС: бойовики чотири рази обстріляли позиції українських захисників

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби, 13 листопада, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - повідомили у пресцентрі.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід”, поруч населеного пункту Кам’янка, ворог застосував міномет калібру 82 міліметри, а неподалік Водяного – автоматичний станковий гранатомет і ручний протитанковий гранатомет.

Окрім того, поблизу Мар’їнки зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером. Аби зберегти життя та здоров’я українських захисників, Об’єднані сили надали адекватну відповідь. Після цього прицільні постріли снайпера збройних формувань Російської Федерації та її найманців припинилися.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Також повідомляється, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано майже 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 74 знайдених вибухонебезпечних предмети.

"Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 12 листопада російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

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