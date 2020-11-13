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ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции украинских защитников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 13 ноября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", рядом с населенным пунктом Каменка, враг применил миномет калибра 82 миллиметра, а неподалеку Водяного - автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет.

Кроме того, вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеского снайпера. Чтобы сохранить жизнь и здоровье украинских защитников, Объединенные силы предоставили адекватный ответ. После этого прицельные выстрелы снайпера вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников прекратились.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Также сообщается, что в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано почти 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 74 найденных взрывоопасных предмета.

"Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 12 ноября российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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