ООС: бойовики 8 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська 8 разів обстріляли українські позиції. Двоє українських військових отримали осколкові поранення. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
“Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська здійснили вже 8 обстрілів”, - сказав Максим Праута
Він зазначив, що на Луганському напрямку противник вранці застосував артилерійські системи калібру 152 мм поблизу Новотошківського, і 120-мм міномети – неподалік Кримського.
Біля Хутора Вільного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За його словами, на Донецькому напрямку по околицях Авдіївки ворог близько 5-ї години ранку з боку Спартака випустив 12 мін калібру 120 мм і 8 артилерійських боєприпасів 122-го калібру, а після 7-ї з боку Каштанового задіяв станкові і ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Захисників Опитного противник обстріляв зі станкового протитанкового гранатомету, на наших позиціях також розірвалися 4 міни 120-го калібру.
В районі Мар’їнки окупанти двічі у ранковий час відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
“Внаслідок одного із сьогоднішніх ворожих обстрілів двоє українських захисників зазнали осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги воїнів оперативно евакуйовано до лікувального закладу”, - додав Максим Праута.
Він зазначив, що підрозділи операції Об’єднаних сил подавляли активність противника рішуче і жорстко, застосовуючи по його позиціях чергові вогневі засоби.
“Втрати ворога в результаті вогню у відповідь уточнюються. Ситуація в районі проведення операції – повністю контрольована”, - сказав Максим Праута.
Нагадаємо, протягом 11 липня бойовики 10 разів обстрілювали позиції українських військових.