ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска 8 раз обстреляли украинские позиции. Двое украинских военных получили осколочные ранения. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска осуществили уже 8 обстрелов", - сказал Максим Праута
Он отметил, что на Луганском направлении противник утром применил артиллерийские системы калибра 152 мм вблизи Новотошковского, и 120-мм минометы - неподалеку Крымского.
У Хутора Свободного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По его словам, на Донецком направлении по окрестностям Авдеевки враг около 5 часов утра со стороны Спартака выпустил 12 мин калибра 120 мм и 8 артиллерийских боеприпасов 122-го калибра, а после 7-ми со стороны Каштанового задействовал станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Защитников Опытного противник обстрелял из станкового противотанкового гранатомета, на наших позициях также разорвались 4 мины 120-го калибра.
В районе Марьинки оккупанты дважды в утреннее время открывали огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил по станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
"В результате одного из сегодняшних вражеских обстрелов двое украинских защитников получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов оперативно эвакуированы в лечебное учреждение", - добавил Максим Праута.
Он отметил, что подразделения операции Объединенных сил подавляли активность противника решительно и жестко, применяя по его позициям дежурные огневые средства.
"Потери врага в результате ответного огня уточняются. Ситуация в районе проведения операции - полностью контролируется", - сказал Максим Праута.
Напомним, в течение 11 июля боевики 10 раз обстреливали позиции украинских военных .