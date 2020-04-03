ООС: бойовики 7 разів відкривали вогонь, військових з коронавірусом немає
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, передає УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж 03 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази — із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Для обстрілів позицій Об’єднаних сил окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші підрозділи, враховуючи небезпеку від ворожих обстрілів для життя та здоров’я військовослужбовців і мирних мешканців, відповіли прицільним вогнем по окупаційним військам та зберегли контроль над ситуацією", - повідомили у пресцентрі.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зранку випустив 43 міни 82-го калібру по захисниках Павлополя, а після обіду застосував проти оборонців цього населеного пункту гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Поблизу Красногорівки окупанти обстріляли наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета, а районі Опитного — з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації тричі "відзначилися" мінометними обстрілами по позиціях Об’єднаних сил. Поблизу Новотошківського ворог з напрямку смт Донецький випустив по нашим опорним пунктам 26 мін 120-го калібру, біля Новозванівки — 10 мін 82-го калібру. Для обстрілу в районі Оріхове окупанти застосували міномети калібрів 120 мм — 6 мін, 82 мм — 5 мін та станкові протитанкові гранатомети — 5 пострілів.
"Сьогодні, 3 квітня, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 2 квітня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.