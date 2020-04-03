ООС: боевики 7 раз открывали огонь, военных с коронавирусом нет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение 3 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Для обстрелов позиций Объединенных сил оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши подразделения, учитывая опасность от вражеских обстрелов для жизни и здоровья военнослужащих и мирных жителей, ответили прицельным огнем по оккупационным войскам и сохранили контролль над ситуацией", - сообщили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник утром выпустил 43 мины 82-го калибра по защитниках Павлополя, а после обеда применил против защитников этого населенного пункта гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вблизи Красногоровки оккупанты обстреляли наши позиции из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, а в районе Опытного - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации трижды "отличились" минометными обстрелами по позициям Объединенных сил. Вблизи Новотошковского враг по направлению пгт Донецкий выпустил по нашим опорным пунктам 26 мин 120-го калибра, у Новозвановки - 10 мин 82-го калибра. Для обстрела в районе Орехового оккупанты применили минометы калибров 120 мм - 6 мин, 82 мм - 5 мин и станковые противотанковые гранатометы - 5 выстрелов.
"Сегодня, 3 апреля, потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 2 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.