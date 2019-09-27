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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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ООС: бойовики 23 рази обстріляли українські позиції, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. 26 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики 23 рази обстріляли українські позиції, є постраждалі

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 16 обстрілів позицій Об’єднаних сил:

  • чотири рази поблизу Красногорівки — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • двічі неподалік Новогнатівки — з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Водяного — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • двічі неподалік Мар’їнки — з автоматичного гранатомета та снайперської зброї;
  • двічі неподалік Пищевика — з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Новотроїцького та один раз неподалік Павлополя — зі стрілецької зброї;
  • неподалік Миколаївки — з озброєння БМП, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 7 обстрілів позицій Об’єднаних сил:

  • тричі поблизу Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • тричі неподалік Луганського — з міномета калібру 120 мм, а також з озброєння БМП та гранатометів різних систем;
  • поблизу Травневого — з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

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Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил:

  • неподалік Водяного — з озброєння БМП та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ ” противник здійснив 2 обстріли позицій Об’єднаних сил:

  • неподалік Травневого — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
  • поблизу Новолуганського — з міномета калібру 82 мм.

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