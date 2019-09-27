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ООС: боевики 23 раза обстреляли украинские позиции, есть пострадавшие

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. 26 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 23 раза обстреляли украинские позиции, есть пострадавшие

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • четыре раза вблизи Красногоровки — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку от Новогнатовки — из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку от Марьинки — с автоматического гранатомета и снайперского оружия;
  • дважды неподалеку от Пищевика — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Новотроицкого и один раз неподалеку Павлополя — из стрелкового оружия;
  • неподалеку от Николаевки — из вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • трижды вблизи Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • трижды неподалеку от Луганского — из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП и гранатометов различных систем;
  • вблизи Майского — из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

  • неподалеку от Водяного — из вооружения БМП и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:

  • неподалеку от Майского — из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • вблизи Новолуганское — из миномета калибра 82 мм.

Напомним, в Офисе Президента рассказали о видении проведения выборов на Донбассе.

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