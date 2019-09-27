ООС: боевики 23 раза обстреляли украинские позиции, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. 26 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- четыре раза вблизи Красногоровки — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- дважды неподалеку от Новогнатовки — из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- дважды неподалеку от Марьинки — с автоматического гранатомета и снайперского оружия;
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- дважды неподалеку от Пищевика — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Новотроицкого и один раз неподалеку Павлополя — из стрелкового оружия;
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- неподалеку от Николаевки — из вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- трижды вблизи Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- трижды неподалеку от Луганского — из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП и гранатометов различных систем;
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- вблизи Майского — из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета.
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За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.
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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Водяного — из вооружения БМП и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Майского — из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
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- вблизи Новолуганское — из миномета калибра 82 мм.
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Напомним, в Офисе Президента рассказали о видении проведения выборов на Донбассе.