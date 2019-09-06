ООС: бойовики 21 раз обстріляли українські позиції, один боєць загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. 5 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 16 обстрілів позицій об’єднаних сил:
-
- двічі неподалік Талаківки — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-
- поблизу Новогнатівки— зі стрілецької зброї;
-
- тричі неподалік Водяного — зі станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-
- тричі поблизу Лебединського — зі стрілецької зброї.
-
- двічі неподалік Новотроїцького — з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;
-
- поблизу Верхньоторецького — з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
-
- двічі неподалік Авдіївки — з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
-
- неподалік Павлополя — з великокаліберних кулеметів.
-
- поблизу Пищевика — з великокаліберних кулеметів.
-
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 5 обстрілів позицій об’єднаних сил:
-
- в районі Зайцевого — з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-
- неподалік Південного— з артилерійських систем калібру 122 мм, з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-
- в районі Золотого — зі станкового протитанкового гранатомета.
-
- двічі неподалік Новгородського — з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.
-
За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:
-
- неподалік Павлополя — зі стрілецької зброї;
-
- поблизу Водяного — з мінометів калібру 82 мм.
-
Нагадаємо, раніше “Азов” назвав ім’я загиблого напередодні військового на Донбасі.