ООС: боевики 21 раз обстреляли украинские позиции, один боец погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. 5 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 16 обстрелов позиций объединенных сил:
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- дважды неподалеку от Талаковки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- вблизи Новогнативки- из стрелкового оружия;
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- трижды неподалеку от Водяного — из станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- трижды вблизи Лебединского — из стрелкового оружия.
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- дважды неподалеку от Новотроицкого — из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
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- вблизи Верхнеторецкого — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
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- дважды неподалеку от Авдеевки — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
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- неподалеку от Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов.
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- вблизи Пищевика — из крупнокалиберных пулеметов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил:
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- в районе Зайцевого — из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Южного — из артиллерийских систем калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- в районе Золотого — из станкового противотанкового гранатомета.
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- дважды неподалеку от Новгородского — из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
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За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:
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- неподалеку от Павлополя — из стрелкового оружия;
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- вблизи Водяного — из минометов калибра 82 мм.
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Напомним, ранее “Азов” назвал погибшего накануне военного на Донбассе.