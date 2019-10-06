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ООС: бойовики 17 разів обстріляли українські позиції, загинув один військовий

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Впродовж поточної доби збройні формування бойовиків 17 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ООС.

ООС: бойовики 17 разів обстріляли українські позиції, загинув один військовий

“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї”, — вказано у повідомленні.

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ противник здійснив 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил: неподалік Павлополя з напрямку Українського — зі стрілецької зброї; поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська — з автоматичного гранатомета; неподалік Авдіївки з напрямку Спартака — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Павлополя з напрямку Соснівського — з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Богданівки та поблизу Новогнатівки з напрямку Стили — з гранатометів різних систем; неподалік Красногорівки з напрямку Трудівського — зі снайперської та стрілецької зброї. поблизу Авдіївки з напрямку Яковлівки — з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів; неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаєвська — з озброєння БМП, автоматичного гранатомета”, — зазначили у ООС.

У прес-центрі також додали, що: “В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник здійснив 8 обстрілів позицій Об’єднаних сил: тричі неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного — з мінометів калібру 82 мм, а також з підствольного гранатомета і стрілецької зброї; неподалік Попасної з напрямку Первомайська зі стрілецької зброї; в районі Золотого-4 — зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Золотого з напрямку Первомайська — зі станкового протитанкового гранатомета; в районі Зайцевого — з міномета калібру 82 мм”.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, а ще один військовослужбовець отримав поранення.

Як писав УНН, на час останнього зведення бойовики на Донбасі здійснили 7 обстрілів позиції ОС.

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