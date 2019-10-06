ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции, погиб один военный
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования боевиков 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия", - указано в сообщении.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Павлополя по направлению Украинского - из стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска - с автоматического гранатомета; неподалеку Авдеевки по направлению Спартака - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Павлополя по направлению Сосновского - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Богдановки и вблизи Новогнатовки по направлению Стылы - из гранатометов различных систем; неподалеку Красногоровки по направлению Трудовского - из снайперского и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки по направлению Яковлевки - с автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевска - из вооружения БМП, автоматического гранатомета", - отметили в ООС.
В пресс-центре также добавили, что: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Новолуганского по направлению Доломитного - из минометов калибра 82 мм, а также из подствольного гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Попасной по направлению Первомайска из стрелкового оружия; в районе Золотого-4 - с станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Луганского по направлению Нижнего Лозового - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Золотого по направлению Первомайска - со станкового противотанкового гранатомета; в районе Зайцевого - из миномета калибра 82 мм".
В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один военнослужащий получил ранения.
Как писал УНН, на время последнего сведения боевики на Донбассе осуществили 7 обстрелов позиции ОС.