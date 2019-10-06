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Бойовики на Донбасі здійснили 7 обстрілів позиції ОС: поранено військового

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів. Внаслідок обстріліввійськовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.

Бойовики на Донбасі здійснили 7 обстрілів позиції ОС: поранено військового

“Від початку поточної доби станом на 12:30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь сім разів”, — сказав речник Міноборони.

Так, з його слів, на Луганському напрямку двічі з боку Доломітногобули бойовики обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новолуганського.

Після першої ночі противник тут випустив 8 мін 82-го калібру і застосовував підствольні гранатомети, а після одинадцятої години тут знову розривалися 82-мм міни і лунали кулеметні черги.

Також після одинадцятої окупанти 15 хвилин вогнем зі стрілецької зброї провокували оборонців Попасної.

4 обстріли мали місце на Донецькому напрямку.

Двічі, вночі зі стрілецької зброї, а вранці з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, ворог обстрілював військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання в районі Павлополя.

З третьої години ночі упродовж 20 хвилин неподалік Новотроїцького російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного гранатомету.

Українські воїни, які перебувають на підступах до Авдіївки, з о пів на восьму ранку були змушені відповідати на вогонь з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї, який окупанти протягом півгодини вели з боку Спартака.

“За наявною інформацією,за поточну добу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Наразі військові медики надають йому необхідну допомогу”, — сказав Праута.

Як повідомляв УНН, 5 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

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