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Боевики в Донбассе осуществили 7 обстрелов позиции ОС: ранен военный

Киев • УНН

 • 9667 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано семь вражеских обстрелов. Вследствие обстриливвийськовослужбовець из состава Объединенных сил получил ранения. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.

Боевики в Донбассе осуществили 7 обстрелов позиции ОС: ранен военный

“С начала текущих суток по состоянию на 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь семь раз”, — сказал представитель Минобороны.

Так, по его словам, на Луганском направлении дважды со стороны Доломитногобулы боевики обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского.

После первой ночи противник здесь выпустил 8 мин 82-го калибра и применял подствольные гранатометы, а после одиннадцати часов здесь снова разрывались 82-мм мины и раздавались пулеметные очереди.

Также после одиннадцати оккупанты 15 минут огнем из стрелкового оружия провоцировали защитников Попасной.

4 обстрелы имели место на Донецком направлении.

Дважды, ночью из стрелкового оружия, а утром из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, враг обстреливал военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Павлополя.

С третьего часа ночи в течение 20 минут неподалеку Новотроицкого российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического гранатомета.

Украинские воины, находящиеся на подступах к Авдеевке, с половины восьмого утра были вынуждены отвечать на огонь из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия, который оккупанты в течение получаса вели со стороны Спартака.

“По имеющейся информации, за текущие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Сейчас военные медики оказывают ему необходимую помощь”, — сказал Праута.

Как сообщал УНН, 5 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.

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