ООС: бойовики 24 рази обстріляли українські позиції, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. 5 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Крім того, порушуючи Мінські угоди противник чотири рази навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 6 обстрілів:
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- двічі поблизу Павлополя та Старогнатівки — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- неподалік Водяного — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
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- поблизу Новогнатівки — з автоматичного гранатомета;
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- неподалік Гнутового — зі стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 18 обстрілів:
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- чотири рази неподалік Золотого — з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- тричі поблизу Хутора Вільного — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
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- тричі неподалік Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- двічі поблизу Луганського — із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем;
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- двічі неподалік Новозванівки — зі стрілецької зброї;
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- поблизу Південного — з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
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- неподалік Майорська — з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
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- поблизу Катеринівки — з автоматичного гранатомета;
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- неподалік Травневого — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
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За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, а ще один — бойове травмування.
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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 2 обстріли:
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- неподалік Павлополя — зі стрілецької зброї;
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- поблизу Новотроїцького — з автоматичного гранатомета.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 1 обстріл:
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- неподалік Новолуганського — з міномета калібру 82 мм та підствольного гранатомета.
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Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.