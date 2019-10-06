ООС: боевики 24 раза обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. 5 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, нарушая Минские соглашения противник четыре раза умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 6 обстрелов:
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- дважды вблизи Павлополя и Старогнатовки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи Новогнатовки — из автоматического гранатомета;
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- неподалеку от Гнутово — из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 18 обстрелов:
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- четыре раза неподалеку Золотого — из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- трижды вблизи Хутора Вольного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- трижды неподалеку от Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Луганского — из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем;
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- дважды неподалеку от Новозвановки — из стрелкового оружия;
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- вблизи Южного — из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Майорска — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
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- вблизи Катериновки — из автоматического гранатомета;
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- неподалеку от Майского — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один — боевое травмирования.
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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 2 обстрелы:
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- неподалеку Павлополь — из стрелкового оружия;
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- вблизи Новотроицкого — из автоматического гранатомета.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 1 обстрел:
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- неподалеку Новолуганское — из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета.
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В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.