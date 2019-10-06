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ООС: боевики 24 раза обстреляли украинские позиции, есть раненые

Киев • УНН

 • 11321 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. 5 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, нарушая Минские соглашения противник четыре раза умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 24 раза обстреляли украинские позиции, есть раненые

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 6 обстрелов:

  • дважды вблизи Павлополя и Старогнатовки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Новогнатовки — из автоматического гранатомета;
  • неподалеку от Гнутово — из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 18 обстрелов:

  • четыре раза неподалеку Золотого — из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • трижды вблизи Хутора Вольного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • трижды неподалеку от Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Луганского — из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем;
  • дважды неподалеку от Новозвановки — из стрелкового оружия;
  • вблизи Южного — из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Майорска — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Катериновки — из автоматического гранатомета;
  • неподалеку от Майского — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один — боевое травмирования.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 2 обстрелы:

  • неподалеку Павлополь — из стрелкового оружия;
  • вблизи Новотроицкого — из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 1 обстрел:

  • неподалеку Новолуганское — из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

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