Україна хоче підтримки США у створенні реєстру ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда провела зустріч із керівницею Бюро Держдепартаменту США з питань конфліктів і стабілізації ситуації Деніз Наталі, яка перебуває з візитом у Києві. Сторони обговорили можливість підтримки з боку США створення Єдиного державного реєстру ветеранів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу профільного міністерства.
"США продовжують надавати підтримку ветеранам АТО/ООС та громадським організаціям, які працюють з ветеранами та їхніми сім’ями, допомагають їм реінтегруватися до активного цивільного життя після повернення з фронту", - вказали у міністерстві.
Як зазначається, міністр і представниця Держдепартаменту США обговорили напрямки та шляхи надання допомоги.
"Під час зустрічі вони також обговорили подальшу співпрацю, зокрема можливість підтримки з боку США створення Єдиного державного реєстру ветеранів та електронної платформи Е-ветеран", - додали у відомстві.
Нагадаємо, в Україну прибула помічниця держсекретаря США Деніз Наталі.