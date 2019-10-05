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Україна хоче підтримки США у створенні реєстру ветеранів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда провела зустріч із керівницею Бюро Держдепартаменту США з питань конфліктів і стабілізації ситуації Деніз Наталі, яка перебуває з візитом у Києві. Сторони обговорили можливість підтримки з боку США створення Єдиного державного реєстру ветеранів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу профільного міністерства.

Україна хоче підтримки США у створенні реєстру ветеранів

"США продовжують надавати підтримку ветеранам АТО/ООС та громадським організаціям, які працюють з ветеранами та їхніми сім’ями, допомагають їм реінтегруватися до активного цивільного життя після повернення з фронту", - вказали у міністерстві.

Як зазначається, міністр і представниця Держдепартаменту США обговорили напрямки та шляхи надання допомоги.

"Під час зустрічі вони також обговорили подальшу співпрацю, зокрема можливість підтримки з боку США створення Єдиного державного реєстру ветеранів та електронної платформи Е-ветеран", - додали у відомстві.

Нагадаємо, в Україну прибула помічниця держсекретаря США Деніз Наталі.

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