В Україну прибула помічниця держсекретаря США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В Україну прибула помічниця держсекретаря США Деніз Наталі для спілкування щодо конфлікту на Донбасі та підтримки ветеранів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Посольство США в Україні.
“Ми раді вітати в Києві очільницю Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі, яка прибула, щоб поспілкуватись з українськими та міжнародними партнерами щодо конфлікту на Донбасі та підтримки ветеранів”, — сказано у повідомленні.
Так, Деніз Наталі розпочала свій візит до Києва, відвідавши Майдан і вшанувавши пам’ять Небесної Сотні, яка пожертвувала своїм життям на підтримку євроатлантичного шляху України.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський запрошував американського колегу Дональда Трампа відвідати Україну.