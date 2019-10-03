В Украину прибыла помощница госсекретаря США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Украину прибыла помощница госсекретаря США Дениз Натали для общения по конфликту на Донбассе и поддержки ветеранов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Посольство США в Украине.
"Мы рады приветствовать в Киеве руководительницу Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали, которая прибыла, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнерами по конфликту на Донбассе и поддержки ветеранов", - говорится в сообщении.
Так, Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и почтив память Небесной Сотни, которая пожертвовала своей жизнью в поддержку евроатлантического пути Украины.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский приглашал американского коллегу Дональда Трампа посетить Украину.