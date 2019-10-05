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Украина хочет поддержки США в создании реестра ветеранов

Киев • УНН

 • 13380 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда провела встречу с руководительницей Бюро Госдепартамента США по вопросам конфликтов и стабилизации ситуации Дениз Натали, которая находится с визитом в Киеве. Стороны обсудили возможность поддержки со стороны США создания Единого государственного реестра ветеранов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу профильного министерства.

Украина хочет поддержки США в создании реестра ветеранов

"США продолжают оказывать поддержку ветеранам АТО/ООС и общественным организациям, которые работают с ветеранами и их семьями, помогают им реинтегрироваться в активную гражданскую жизнь после возвращения с фронта", - указали в министерстве.

Как отмечается, министр и представитель Госдепартамента США обсудили направления и пути оказания помощи.

"Во время встречи они обсудили дальнейшее сотрудничество, возможность поддержки со стороны США создание Единого государственного реестра ветеранов и электронной платформы Э-ветеран", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Украину прибыла помощница госсекретаря США Дениз Натали.

Украинские Национальные Новости

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