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ООС: бойовики 14 разів відкривали вогонь, є загиблий та поранені

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 • 10692 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї", - повідомили у пресцентрі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поруч з Павлополем окупанти випустили 15 мін з мінометів 82 калібру та вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

По позиціях Об’єднаних сил в районі Водяного та двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети загалом випустивши 22 міни.

Захисників Пісок ворог обстріляв два рази — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар’їнки — зі стрілецької зброї.

Оборонців Авдіївки загарбники обстріляли тричі — з 82-мм міномета та гранатометів різних систем.

Наші захисники негайно відреагували на ворожі збройні провокації та відкрили прицільний вогонь по позиціях противника.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції військовослужбовців Об’єднаних сил неподалік Новолуганського з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Хутір Вільний ворог застосував 82-мм міномет, автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.

По оборонцях Шумів ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Військовослужбовці Збройних Сил України на кожен обстріл дали окупантам гідну відсіч.

"Сьогодні, 30 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один — бойове ураження. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 29 березня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

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