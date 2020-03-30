ООС: боевики 14 раз открывали огонь, есть погибший и раненые

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

По позициям Объединенных сил в районе Водяного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы в целом выпустив 22 мины.

Защитников Песок враг обстрелял два раза - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия.

Защитников Авдеевки захватчики обстреляли три раза - из 82-мм миномета и гранатометов различных систем.

Наши защитники немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации и открыли прицельный огонь по позициям противника.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил неподалеку Новолуганского из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Хутор Вольный враг применил 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

По защитника Шумов враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины на каждый обстрел дали оккупантам достойный отпор.

"Сегодня, 30 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 29 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.