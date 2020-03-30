ООС: боевики 14 раз открывали огонь, есть погибший и раненые

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72929 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 86114 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 99084 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 96209 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106533 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92292 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103583 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106135 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131147 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130358 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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ООС: боевики 14 раз открывали огонь, есть погибший и раненые

ООС: боевики 14 раз открывали огонь, есть погибший и раненые

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

По позициям Объединенных сил в районе Водяного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы в целом выпустив 22 мины.

Защитников Песок враг обстрелял два раза - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия.

Защитников Авдеевки захватчики обстреляли три раза - из 82-мм миномета и гранатометов различных систем.

Наши защитники немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации и открыли прицельный огонь по позициям противника.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил неподалеку Новолуганского из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Хутор Вольный враг применил 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

По защитника Шумов враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины на каждый обстрел дали оккупантам достойный отпор.

"Сегодня, 30 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 29 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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