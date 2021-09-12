ООС: бойовики 14 разів обстріляли українські позиції, двоє загиблих і десять поранених

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 11 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.

Деталі

У напрямку Новогнатівки російські найманці обстрілювали наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм.

З цієї ж великокаліберної зброї російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Новогнатівки, внаслідок чого пошкоджено приватну будівлю та прилеглу територію. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Також, з артилерії калібру 122 мм ворог двічі вів численні обстріли поблизу Верхньоторецького.

В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки.

Поблизу Талаківки та Нью-Йорку найманці вели прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім того, в районі населеного пункту Нью-Йорк російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм.

Неподалік Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем та міномети 120 калібру.

Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї було обстріляне Водяне, що на Приазов’ї.

Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули, дев’ятеро — дістали поранення, ще один — бойове травмування. “Стан здоров’я трьох захисників — середньої тяжкості, інших — задовільний. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів”, — йдеться у повідомленні штабу.

Реакція української сторони

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 12 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо

12 вересня в Україні відзначають День танкістів.

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