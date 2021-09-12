ООС: бойовики 14 разів обстріляли українські позиції, двоє загиблих і десять поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 11 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.
Деталі
У напрямку Новогнатівки російські найманці обстрілювали наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм.
З цієї ж великокаліберної зброї російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Новогнатівки, внаслідок чого пошкоджено приватну будівлю та прилеглу територію. Постраждалих серед місцевого населення немає.
Також, з артилерії калібру 122 мм ворог двічі вів численні обстріли поблизу Верхньоторецького.
В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки.
Поблизу Талаківки та Нью-Йорку найманці вели прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Окрім того, в районі населеного пункту Нью-Йорк російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм.
Неподалік Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем та міномети 120 калібру.
Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї було обстріляне Водяне, що на Приазов’ї.
Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули, дев’ятеро — дістали поранення, ще один — бойове травмування. “Стан здоров’я трьох захисників — середньої тяжкості, інших — задовільний. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів”, — йдеться у повідомленні штабу.
Реакція української сторони
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 12 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Нагадаємо
12 вересня в Україні відзначають День танкістів.