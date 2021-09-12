ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, двое погибших и десяток раненых

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 11 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

В направлении Новогнатовки российские наемники обстреливали наши позиции по запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.

Из этого же крупнокалиберного оружия российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Новогнатовки, в результате чего повреждены частное здание и прилегающую территорию. Пострадавших среди местного населения нет.

Также, по артиллерии калибра 122 мм враг дважды вел многочисленные обстрелы вблизи Верхнеторецком.

В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовки.

Вблизи Талаковки и Нью-Йорка наемники вели прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в районе населенного пункта Нью-Йорк российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм.

Неподалеку Причепиловки враг применил гранатометы различных систем и минометы 120 калибра.

Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия был обстрелян Водяное, что на Приазовье.

Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирование. "Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении штаба.

Реакция украинской стороны

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра 12 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Напомним

12 сентября в Украине отмечают День танкистов.

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