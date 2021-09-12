ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, двое погибших и десяток раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 11 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
В направлении Новогнатовки российские наемники обстреливали наши позиции по запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.
Из этого же крупнокалиберного оружия российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Новогнатовки, в результате чего повреждены частное здание и прилегающую территорию. Пострадавших среди местного населения нет.
Также, по артиллерии калибра 122 мм враг дважды вел многочисленные обстрелы вблизи Верхнеторецком.
В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вооруженные формирования Российской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовки.
Вблизи Талаковки и Нью-Йорка наемники вели прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, в районе населенного пункта Нью-Йорк российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм.
Неподалеку Причепиловки враг применил гранатометы различных систем и минометы 120 калибра.
Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия был обстрелян Водяное, что на Приазовье.
Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирование. "Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении штаба.
Реакция украинской стороны
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра 12 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Напомним
12 сентября в Украине отмечают День танкистов.