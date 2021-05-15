ООС: бойовики 11 разів порушували “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Протягом минулої доби, 14 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це інформують у штабі ООС, пише УНН.
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Зокрема, поблизу населеного пункту Гнутове ворог використав артилерійські установки 120-го калібру, а біля МАР’ЇНКИ — протитанкові гармати. Неподалік населених пунктів Водяне та Новгородське противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Широкине — ще й з мінометів 82-го калібру.
Поблизу Світлодарська російські окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Катеринівки — ще й з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
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“У районі населеного пункту Новотошківське окупанти двічі відкривали вогонь у бік наших позицій із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік селища Старогнатівка противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ”, — резюмували у штабі.
Нагадаємо
Підрозділи реактивної артилерії, що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України, відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим.