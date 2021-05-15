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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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ООС: боевики 11 раз нарушали "режим тишины"

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. За прошедшие сутки, 14 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.

ООС: боевики 11 раз нарушали "режим тишины"

Детали

В частности, вблизи населенного пункта Гнутово враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра, а у Марьинка — противотанковые пушки. Неподалеку населенных пунктов Водяное и Новгородское противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Широкино — еще и из минометов 82-го калибра.

Вблизи Светлодарска российские оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Катериновки — еще и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Цитата

“В районе населенного пункта Новотошковское оккупанты дважды открывали огонь в сторону наших позиций с крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от поселка Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ ”, - резюмировали в штабе.

Напомним

Подразделения реактивной артиллерии, подчинены командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, отработали развертывание на огневых позициях и наведения на цели условного противника границы с временно оккупированной территории АР Крым.

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