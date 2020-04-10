ООН вже зібрала майже 400 млн доларів на боротьбу з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Глобальний план ООН з гуманітарної реагування на COVID-19 вже зібрав 396,5 мільйона доларів. Про це за підсумками закритого засідання по відеозв'язку Ради Безпеки ОНН щодо стримування пандемії коронавірусу заявив генеральний секретар всесвітньої організації Антоніу Гутерріш, передає УНН з посиланням на DW.
"Глобальний план ООН з гуманітарної реагування на COVID-19 вже зібрав 396,5 мільйона доларів", йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, міністри фінансів країн-членів ЄС проти ночі на п'ятницю, 10 квітня, узгодили заходи фінансової допомоги державам-членам співтовариства, які найбільш сильно постраждали від наслідків пандемії коронавірусу SARS-CoV-2.