ООН уже собрала почти 400 млн долларов на борьбу с COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 25993 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 35763 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 52549 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 54467 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 76466 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 72997 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100986 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105306 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130519 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130197 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 107179 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 105880 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 105516 просмотра
Актуальное
ООН уже собрала почти 400 млн долларов на борьбу с COVID-19

ООН уже собрала почти 400 млн долларов на борьбу с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11593 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Глобальный план ООН по гуманитарному реагированию на COVID-19 уже собрал 396,5 миллиона долларов. Об этом по итогам закрытого заседания по видеосвязи Совета Безопасности ОНН по сдерживанию пандемии коронавируса заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, передает УНН со ссылкой на DW.

"Глобальный план ООН по гуманитарному реагированию на COVID-19 уже собрал 396,5 миллиона долларов", говорится в сообщении.

Напомним, министры финансов стран-членов ЕС в ночь на пятницу, 10 апреля, согласовали меры финансовой помощи государствам-членам сообщества, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

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