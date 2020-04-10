ООН уже собрала почти 400 млн долларов на борьбу с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Глобальный план ООН по гуманитарному реагированию на COVID-19 уже собрал 396,5 миллиона долларов. Об этом по итогам закрытого заседания по видеосвязи Совета Безопасности ОНН по сдерживанию пандемии коронавируса заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, передает УНН со ссылкой на DW.
"Глобальный план ООН по гуманитарному реагированию на COVID-19 уже собрал 396,5 миллиона долларов", говорится в сообщении.
Напомним, министры финансов стран-членов ЕС в ночь на пятницу, 10 апреля, согласовали меры финансовой помощи государствам-членам сообщества, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2.