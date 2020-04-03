ООН та ВООЗ допоможуть Україні в боротьбі з пандемією – прем’єр

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У п’ятницю Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній зустрічі з координаторкою системи ООН в Україні Оснат Лубрані, радницею з питань партнерства Офісу Координатора системи ООН в Україні Олесею Огризко та представником ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом обговорив деталі підтримки організацій нашій державі у боротьбі з коронавірусом. Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.