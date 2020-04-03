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ООН та ВООЗ допоможуть Україні в боротьбі з пандемією – прем’єр

ООН та ВООЗ допоможуть Україні в боротьбі з пандемією – прем’єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У п’ятницю Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній зустрічі з координаторкою системи ООН в Україні Оснат Лубрані, радницею з питань партнерства Офісу Координатора системи ООН в Україні Олесею Огризко та представником ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом обговорив деталі підтримки організацій нашій державі у боротьбі з коронавірусом. Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“ООН та ВООЗ допоможуть Україні в боротьбі з пандемією COVID-19”, — написав прем’єр.

Він привітав запуск в межах Глобального плану ООН окремого Плану Гуманітарного реагування ООН на пандемію COVID-19 в Україні.

“Згідно з ним, до кінця року ООН планує мобілізувати 165 млн доларів. З них 84 млн доларів будуть спрямовані на першочергові потреби системи охорони здоров’я, а ще 81 млн доларів піде на подолання соціально-економічних наслідків пандемії. ВООЗ своєю чергою спільно з Міністерством охорони здоров’я України працює над розробкою Стратегічного плану реагування на пандемію COVID-19 в Україні”, — заявив Шмигаль.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Шмигаль провів зустріч із в.о. директора Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України Алексом Кремером та відзначив можливість виділення нашій країні додаткових 135 млн доларів.

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