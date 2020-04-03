Шмигаль зустрівся з керівництвом СБ: Україні можуть виділити додаткові 135 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із в.о. директора Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України Алексом Кремером та відзначив можливість виділення нашій країні додаткових 135 млн доларів. Про це Шмигаль написав у себе в Telegram-каналі, передає УНН.
“Сьогодні провів зустріч із в.о. директора Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України Алексом Кремером”, — напиав Шмигаль.
З його слів, під час зустрічі співрозмовники говорили зокрема про спільний проєкт Світового банку та МОЗ “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”.
“Зважаючи на поширення COVID-19, наші партнери готові виділити Україні додаткові 135 млн доларів на вдосконалення медичних послуг на місцях. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю медичного обладнання, реконструкцію амбулаторій сімейної медицини та впровадження в регіонах медичної реформи”, — повідомив прем’єр.
Як повідомляв УНН, Світовий банк надає 486 млн доларів країнам Європи та Центральної Азії для подолання економічних наслідків COVID-19.