Шмигаль зустрівся з керівництвом СБ: Україні можуть виділити додаткові 135 млн доларів

ukru
16:58 • 54401 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 128747 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 222013 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 224408 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 225510 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 217133 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 189331 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185235 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145666 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150085 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
65 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 107549 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 142501 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 148984 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 127676 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 240902 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 222017 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 224414 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 225518 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 217137 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 189334 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 35856 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 17195 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 127676 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 142501 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112051 перегляди
Актуальне
Шмигаль зустрівся з керівництвом СБ: Україні можуть виділити додаткові 135 млн доларів

Шмигаль зустрівся з керівництвом СБ: Україні можуть виділити додаткові 135 млн доларів

Київ • УНН

 • 9531 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із в.о. директора Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України Алексом Кремером та відзначив можливість виділення нашій країні додаткових 135 млн доларів. Про це Шмигаль написав у себе в Telegram-каналі, передає УНН.

“Сьогодні провів зустріч із в.о. директора Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України Алексом Кремером”, — напиав Шмигаль.

З його слів, під час зустрічі співрозмовники говорили зокрема про спільний проєкт Світового банку та МОЗ “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”.

“Зважаючи на поширення COVID-19, наші партнери готові виділити Україні додаткові 135 млн доларів на вдосконалення медичних послуг на місцях. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю медичного обладнання, реконструкцію амбулаторій сімейної медицини та впровадження в регіонах медичної реформи”, — повідомив прем’єр.

Як повідомляв УНН, Світовий банк надає 486 млн доларів країнам Європи та Центральної Азії для подолання економічних наслідків COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,142.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,974.73