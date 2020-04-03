ООН и ВОЗ помогут Украине в борьбе с пандемией - премьер

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В пятницу Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной встрече с координатором системы ООН в Украине Асенефа Лубрани, советницей по вопросам партнерства Офиса Координатора системы ООН в Украине Олесей Огрызко и представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом обсудил детали поддержки организаций нашему государству в борьбе с коронавирусом. Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.