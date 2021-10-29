ООН: глобальне потепління на 1,5°С призведе до катастрофи

Деталі

Коштів, що витрачаються безпосередньо на ці субсидії, було б достатньо, щоб покрити вартість вакцинації від COVID-19 для кожної людини у світі або щоб тричі сплатити річний внесок, необхідний для ліквідації глобальної крайньої бідності. Якщо при розрахунку цих субсидій врахувати непрямі витрати, включаючи витрати, пов’язані з впливом на довкілля, то цифра зросте до майже 6 трильйонів доларів США, згідно з даними, нещодавно опублікованими Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Окрім того, аналіз ПРООН засвідчує, що ці кошти, які сплачуються платниками податків, насправді лише поглиблюють нерівність і перешкоджають діям, спрямованим на боротьбу зі змінами клімату.

Субсидування викопного палива не лише неефективне, а й несправедливе. За даними МВФ, у країнах, що розвиваються, близько половини обсягу державних ресурсів, які витрачаються на підтримку споживання викопного палива, приносять вигоду 20% для найбагатшого населення.

Щоб звернути увагу на вкрай негативний вплив, яке субсидування викопного палива має для людей і планети, ПРООН створила короткометражний фільм у рамках нової інформаційної кампанії. У цьому фільмі одна з найвідоміших у світі вимерлих тварин – динозавр – виступає з промовою на Генеральній Асамблеї ООН, закликаючи світових лідерів відмовитися від субсидування викопного палива і звертається до всіх: "Не обирай вимирання".

Доповнення

Кліматичні надзвичайні ситуації провокує передусім енергетичний сектор, на який припадає 73 % антропогенних викидів парникових газів. Реформування системи субсидування викопного палива сприяло б скороченню викидів двоокису вуглецю і мало б позитивний ефект для здоров’я та добробуту людей.

Нещодавній звіт Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, який Генеральний секретар ООН назвав "червоним попередженням" для людства, показує, що лише найбільш наполегливі дії, спрямовані на пом’якшення наслідків клімату, зможуть уповільнити глобальне потепління до 1,5°С.

"Наука каже нам, що вкрай важливо не перевищити цей показник, аби уникнути кліматичної катастрофи", - йдетьмя в повідомленні.