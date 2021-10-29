ООН: глобальное потепление на 1,5°С приведет к катастрофе

Детали

Средств, которые тратятся непосредственно на эти субсидии, было бы достаточно, чтобы покрыть стоимость вакцинации от COVID-19 для каждого человека в мире или трижды уплатить годовой взнос, необходимый для ликвидации глобальной крайней бедности. Если при расчете этих субсидий учесть косвенные расходы, включая расходы, связанные с влиянием на окружающую среду, то цифра вырастет до почти 6 триллионов долларов США, согласно данным, недавно опубликованным Международным валютным фондом (МВФ).

Кроме того, анализ ПРООН свидетельствует, что эти средства, уплачиваемые налогоплательщиками, на самом деле лишь усугубляют неравенство и препятствуют действиям, направленным на борьбу с изменениями климата.

Субсидирование ископаемого топлива не только неэффективно, но и несправедливо. По данным МВФ, в развивающихся странах около половины объема государственных ресурсов, которые тратятся на поддержку потребления ископаемого топлива, приносят выгоду 20% для самого богатого населения.

Чтобы обратить внимание на крайне негативное влияние субсидирования ископаемого топлива на людей и планеты, ПРООН создала короткометражный фильм в рамках новой информационной кампании. В этом фильме одно из самых известных в мире вымерших животных – динозавр – выступает с речью на Генеральной Ассамблее ООН, призывая мировых лидеров отказаться от субсидирования ископаемого топлива и обращается ко всем: "Не выбирай вымирания".

Дополнение

Климатические чрезвычайные ситуации провоцирует, прежде всего, энергетический сектор, на который приходится 73% антропогенных выбросов парниковых газов. Реформирование системы субсидирования ископаемого топлива способствовало бы сокращению выбросов двуокиси углерода и оказало бы положительный эффект для здоровья и благосостояния людей.

Недавний отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата, который Генеральный секретарь ООН назвал "красным предупреждением" для человечества, показывает, что наиболее упорные действия, направленные на смягчение последствий климата, смогут замедлить глобальное потепление до 1,5°С.

"Наука говорит нам, что крайне важно не превысить этот показатель, чтобы избежать климатической катастрофы", - говорится в сообщении.