ООН: через пандемію COVID-19 мільйони дітей можуть залишитися без щеплення від кору
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Через боротьбу з пандемією COVID-19 у світі виникає небезпека того, що понад 117 мільйонів дітей можуть пропустити вакцинацію проти кору. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ООН.
“Через коронавірус кампанії з вакцинації проти кору були вже відкладені в 24 країнах світу, у тому числі в Казахстані, Киргизстані, Україні та Узбекистані. Вони будуть скасовані ще у 13 країнах”, - зазначили в ООН, додавши, що у зв’язку з цим ВООЗ та ЮНІСЕФ з іншими партнерами в галузі охорони здоров’я виступили із заявою на підтримку "Ініціативи з боротьби проти кору і краснухи".
Висловивши стурбованість тим, що мільйони дітей в 37 країнах можуть пропустити вакцинацію, в ООН нагадали про нові керівні принципи ВООЗ з надання допомоги країнам у проведенні заходів з імунізації під час пандемії. У цих рекомендаціях глави установ пропонують зіставляти ризики, пов’язані із затримками вакцинації і з передачею коронавірусу.
"У тому випадку, якщо країнам доведеться ухвалити непросте рішення призупинити вакцинацію через поширення COVID-19, ми настійно закликаємо їх керівництво активізувати виявлення нещеплених дітей з тим, щоб, провести їх вакцинацію проти кору, як тільки це стане можливим", — йдеться в заяві.
Його автори підкреслили, що захист населення і працівників охорони здоров’я там, де існує високий ступінь ризику зараження коронавірусом, не має обертатися зниженням уваги до дітей.
Нагадаємо, медики дали поради, від яких хвороб потрібно вакцинуватися.