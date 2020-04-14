ООН: через пандемію COVID-19 мільйони дітей можуть залишитися без щеплення від кору

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Через боротьбу з пандемією COVID-19 у світі виникає небезпека того, що понад 117 мільйонів дітей можуть пропустити вакцинацію проти кору. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ООН.