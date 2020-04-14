ООН: из-за пандемии COVID-19 миллионы детей могут остаться без прививки от кори

"Из-за коронавируса кампании по вакцинации против кори были уже отложены в 24 странах мира, в том числе в Казахстане, Кыргызстане, Украине и Узбекистане. Они будут отменены еще в 13 странах", - отметили в ООН, добавив, что в связи с этим ВОЗ и ЮНИСЕФ с другими партнерами в области здравоохранения выступили с заявлением в поддержку "Инициативы по борьбе против кори и краснухи".

Выразив обеспокоенность тем, что миллионы детей в 37 странах могут пропустить вакцинацию, в ООН напомнили о новых руководящих принципах ВОЗ по оказанию помощи странам в проведении мероприятий по иммунизации во время пандемии. В этих рекомендациях главы учреждений предлагают сопоставлять риски, связанные с задержками вакцинации и с передачей коронавируса.

"В том случае, если странам придется принять непростое решение приостановить вакцинацию из-за распространения COVID-19, мы настоятельно призываем их руководство активизировать выявление непривитых детей с тем, чтобы, провести их вакцинацию против кори, как только это станет возможным", - говорится в заявлении.

Его авторы подчеркнули, что защита населения и работников здравоохранения там, где существует высокая степень риска заражения коронавирусом, не должна оборачиваться снижением внимания к детям.

Напомним, медики дали советы, от каких болезней нужно вакцинироваться.