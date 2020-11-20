ООН: більше половини населення Землі живе без доступу до нормальних санітарних умов

“Близько 4,2 млрд людей по всьому світу живуть без доступу до нормальних засобів санітарії. З них 2 млрд (понад чверть населення планети) відчуває брак базових санітарних умов, що підриває здоров’я, людську гідність і економічний розвиток”, — підкреслив він.

Він зазначив, що пандемія коронавірусу “стала суворим нагадуванням про те, яке значення має санітарія і безпечне водопостачання для запобігання поширенню інфекційних захворювань”. “Кожен повинен мати доступ до гігієнічним, безпечним і стабільним санітарним умовам. Це єдиний спосіб захистити здоров’я для всіх”, — упевнений Гутерріш.

Проте, в сфері санітарії можна домогтися швидкого прогресу, вважає глава всесвітньої організації. “Багато країн трансформували свої санітарні системи за одне покоління завдяки масовим програмам по забезпеченню населення туалетами, а також використання стічних вод”, — звернув увагу генсек.

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За словами Гутерріша, “забезпечення водою та необхідними санітарними умовами всього населення Землі обійдеться в 1,5% всесвітнього ВВП, але принесе значну економічну вигоду, причому віддача на кожен інвестований долар складе 4 долара”.

Всесвітній день туалету відзначається з 2001 року, але знайшов по-справжньому міжнародний статус в минулому липні, коли відповідну резолюцію прийняла Генеральна Асамблея ООН. Ініціатива належала Сінгапуру, де розташована штаб-квартира Всесвітньої туалетної організації.

Раніше в ЮНІСЕФ закликали припинити збройні конфлікти заради боротьби з COVID-19 та захисту дітей.