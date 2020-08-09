Майже 500 млн представників корінних народів по всьому світу постраждали через COVID-19 - ООН

"Інфекція COVID-19 принесла найзгубніші наслідки для понад 476 мільйонів представників корінних народів по всьому світу", - йдеться в посланні.

Повідомляється, що недостатній доступ до послуг охорони здоров'я, чистої води та санітарії підвищує їх уразливість. Для корінних народів характерні традиційні заняття і ведення натурального господарства або зайнятість у неформальному секторі.

Зазначається, що пандемія згубно відбилася на становищі у всіх цих областях.



"Жінки з-поміж корінного населення, які часто є основними постачальниками продовольства і продуктів харчування для своїх сімей, особливо сильно постраждали від закриття ринків, на яких продавалися ремісничі вироби кустарних промислів, сільськогосподарська продукція та інші товари", - зазначається у посланні.



Генсек також наголосив: потрібно в терміновому порядку зайнятися вирішенням проблеми тяжкого становища дітей з-поміж корінних народів, які позбавлені доступу до можливостей віртуального навчання.



"Для боротьби з пандемією каренський народ Таїланду відродив свій древній ритуал "кро йі" (закриття сіл). Подібні стратегії, використовуючи які громади закривали в'їзд в райони свого проживання, застосовувалися і в інших країнах Азії, а також в Латинській Америці", - йдеться у посланні.



Також реалізація прав корінних народів означає забезпечення їх залучення в роботу і їх участі в стратегіях реагування і відновлення в контексті COVID-19.



Наголошується, що консультації з корінними народами необхідно проводити в рамках всіх зусиль з подолання кризи з тим, щоб "вийти з нього сильніше і відбудувати світ, який буде краще, ніж раніше".



Окрім того, з самого початку глобальної пандемії установи Організації Об'єднаних Націй ведуть роботу на захист прав корінних народів, йдеться у посланні.

Нагадаємо, від коронавірусної інфекції у світі одужало майже 12 млн осіб.