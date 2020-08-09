Від коронавірусної інфекції у світі одужало майже 12 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 724 590. У свою чергу, одужали 11 876 387 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 19 506 443 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (4 995 369), Бразилія (2 962 442), Індія (2 088 611), Росія (880 563), Південно-Африканська Республіка (553 188), а також Мексика, Перу, Чилі, Іран, Велика Британія, Колумбія, Іспанія, Пакистан, Саудівська Аравія та Італія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (162 395), Бразилії (99 572), Мексиці (52 006), Великій Британії (46 651), Індії (42 518), Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4 681.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 79 750 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1879 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.