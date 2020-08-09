От коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 12 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. По состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 724 590. В свою очередь, выздоровели 11 876 387 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 19 506 443 человек инфицировано.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (4 995 369), Бразилия (2 962 442), Индия (2 088 611), Россия (880 563), Южно-Африканская Республика (553 188), а также Мексика, Перу, Чили, Иран, Великобритания, Колумбия, Испания, Пакистан, Саудовская Аравия и Италия.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (162 395), Бразилии (99 572), Мексике (52 006), Великобритании (46 651), Индии (42 518), Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4681.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 79 750 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1879 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.