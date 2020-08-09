От коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 12 млн человек

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90032 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103324 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128891 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108567 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128720 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101573 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102338 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104093 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101974 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101518 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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От коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 12 млн человек

От коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 12 млн человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. По состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 724 590. В свою очередь, выздоровели 11 876 387 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 19 506 443 человек инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (4 995 369), Бразилия (2 962 442), Индия (2 088 611), Россия (880 563), Южно-Африканская Республика (553 188), а также Мексика, Перу, Чили, Иран, Великобритания, Колумбия, Испания, Пакистан, Саудовская Аравия и Италия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (162 395), Бразилии (99 572), Мексике (52 006), Великобритании (46 651), Индии (42 518), Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4681.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 79 750 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1879 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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