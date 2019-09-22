У Запоріжжі для порятунку бабусі залучили спецпідрозділ "КОРД"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Запоріжжі чоловік погрожував покінчити життя самогубством та утримував у квартирі власну бабусю. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.
Так, 21 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі будинку по вулиці Приходській в місті Запоріжжя чоловік утримує у квартирі власну бабусю.
На місці під час перемовин з чоловіком, керівництвом поліції області було прийнято рішення про залучення бійців спецпідрозділу управління "КОРД". Останні зайшли до помешкання, а в цей час працівники ДСНС за допомогою драбини залізли на балкон квартири на другому поверсі та звільнили жінку.
Працівники спецпідрозділу затримали громадянина. Його доставили до медзакладу для надання допомоги. Жінці також надали першу медичну допомогу. Нині їх життю та здоров’ю нічого не загрожує. Вирішується питання про поміщення громадянина 1989 року народження до психіатричної лікарні.
"Встановлено, що чоловік зачинив у квартирі свою бабусю, не випускав її та погрожував покінчити життя самогубством. На даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події, тривають першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Харківської області житель одного з сіл спочатку спробував здійснити вбивство, потім підпалив будинок та намагався вчинити самогубство.