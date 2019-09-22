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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57376 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111121 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 102970 просмотра

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6 марта, 14:10 • 110050 просмотра

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В Запорожье для спасения бабушки привлекли спецподразделение "КОРД"

В Запорожье для спасения бабушки привлекли спецподразделение "КОРД"

Киев  •  УНН

 • 18506 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Запорожье мужчина угрожал покончить жизнь самоубийством и удерживал в квартире собственную бабушку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

Так, 21 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Приходской в городе Запорожье мужчина удерживает в квартире собственную бабушку.

На месте во время переговоров с мужчиной, руководством полиции области было принято решение о привлечении бойцов спецподразделения управления "КОРД". Последние зашли в помещение, а в это время работники ГСЧС с помощью лестницы залезли на балкон квартиры на втором этаже и освободили женщину.

Сотрудники спецподразделения задержали гражданина. Его доставили в медучреждение для оказания помощи. Женщине также оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Решается вопрос о помещении гражданина 1989 года рождения в психиатрическую больницу.

"Установлено, что мужчина закрыл в квартире свою бабушку, не выпускал ее и угрожал покончить жизнь самоубийством. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области житель одного из сел сначала попытался совершить убийство, затем поджег дом и пытался совершить самоубийство.

Украинские Национальные Новости

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