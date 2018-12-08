Онуфрій повернув Варфоломію лист із запрошенням на об’єднавчий собор
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Глава Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій відправив назад у Стамбул листа патріарха Варфоломія, в якому йшлося про те, що після надання автокефалії українській церкві предстоятель УПЦ МП Онуфрій вже не зможе називатися “митрополитом Київським”. Про це йдеться у повідомленні Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, передає УНН.
У прес-службі відзначили, що "лист, в якому Патріарх Варфоломій погрожує Предстоятелю УПЦ ультиматумами та вимагає співслужити з розкольниками, Блаженніший Митрополит Онуфрій поклав назад у конверт і відправив у Стамбул за адресою відправника".
“Предстоятель УПЦ, ознайомившись зі змістом цього листа, поклав його до конверта та відправив поштою адресату назад, тобто у Стамбул. Дізнавшись про це, цілий ряд єпископів, отримавши запрошення для участі у так званому об’єднавчому соборі від Патріарха Варфоломія, вчинили так само, відправивши свої запрошення у Стамбул на Фанар”, — зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНН, на Фанарі повідомили Онуфрію, що той не буде “митрополитом Київським” після Томоса.
Об’єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.
Під час Об’єднавчого собору у Києві 15 грудня присутні на ньому представники патріархатів приймуть рішення про об’єднання в одну церковну структуру, приймуть пропозиції Вселенського патріарха щодо її статуту, а також виберуть голову цієї структури.