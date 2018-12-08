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Онуфрий вернул Варфоломею письмо с приглашением на объединительный собор

Киев • УНН

 • 14037 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий отправил обратно в Стамбул письмо патриарха Варфоломея, в котором говорилось о том, что после предоставления автокефалии украинской церкви предстоятель УПЦ МП Онуфрий уже не сможет называться "митрополитом Киевским". Об этом говорится в сообщении Информационно-просветительского отдела УПЦ МП, передает УНН.

Онуфрий вернул Варфоломею письмо с приглашением на объединительный собор

В пресс-службе отметили, что "письмо, в котором Патриарх Варфоломей грозит Предстоятелю УПЦ ультиматумами и требует сослужить с раскольниками, Блаженнейший Митрополит Онуфрий положил обратно в конверт и отправил в Стамбул по адресу отправителя".

"Предстоятель УПЦ, ознакомившись с содержанием этого письма, положил его в конверт и отправил по почте адресату назад, то есть в Стамбул. Узнав об этом, целый ряд епископов, получив приглашение для участия в так называемом объединительном соборе от Патриарха Варфоломея, поступили так же, отправив свои приглашения в Стамбул на Фанар", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, на Фанаре сообщили Онуфрию, что он не будет "митрополитом Киевским" после Томоса.

Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.

Во время Объединительного собора в Киеве 15 декабря присутствующие на нем представители патриархатов примут решение о объединении в одну церковную структуру, примут предложения Вселенского патриарха по ее уставу, а также выберут председателя этой структуры.

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